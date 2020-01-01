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Экономика Австралии серьезно пострадала впервые за 29 лет

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При этом в Минфине страны отмечают, что экономика Австралии еще пострадала не так сильно, как многие другие страны.
Почти 30 Австралия не помнит такого обвала ВВП
Почти 30 Австралия не помнит такого обвала ВВП
ТСН
 
ВВП Австралии на за первые три месяца года сократился на 0,3%, и это произошло впервые за последние 29 лет. Об этом свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики (ABS), пишет kommersant.
 
Уровень потребления домохозяйств в квартале упал на 1,1%, и это первое падение этого показателя с декабря 2008 года и самое резкое сокращение за 34 года. 
 
При этом за год экономика страны выросла всего на 1,4%, и это самый слабый показатель с сентября 2009 года.
 
По словам министра финансов Австралии Джоша Фрайденберга, рецессия была неизбежна из-за лесных пожаров и пандемии.
 
Также министр предупредил австралийцев, чтобы они были готовы к "предстоящим трудностям", поскольку результаты текущего квартала будут еще хуже. 
 
При этом, по его словам, австралийская экономика еще пострадала не так сильно, как многие другие страны: ей удалось избежать "экономического варианта Армагеддона" благодаря тому, что вовремя введенный локдаун позволил ограничить рост случаев заражения коронавирусом, а наряду с ограничениями власти обеспечили меры материальной поддержки населения. 
 
Напомним, в Австралии начали испытывать на людях новую вакцину от коронавируса, которую произвела американская фармацевтическая компания Новавах.
 
Также в Австралии был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на фоне смягчения карантина.

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Теги: Австралия, экономика, ВВП, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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