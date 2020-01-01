Экономика Австралии серьезно пострадала впервые за 29 лет
При этом в Минфине страны отмечают, что экономика Австралии еще пострадала не так сильно, как многие другие страны.
ВВП Австралии на за первые три месяца года сократился на 0,3%, и это произошло впервые за последние 29 лет. Об этом свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики (ABS), пишет kommersant.
Уровень потребления домохозяйств в квартале упал на 1,1%, и это первое падение этого показателя с декабря 2008 года и самое резкое сокращение за 34 года.
При этом за год экономика страны выросла всего на 1,4%, и это самый слабый показатель с сентября 2009 года.
По словам министра финансов Австралии Джоша Фрайденберга, рецессия была неизбежна из-за лесных пожаров и пандемии.
Также министр предупредил австралийцев, чтобы они были готовы к "предстоящим трудностям", поскольку результаты текущего квартала будут еще хуже.
При этом, по его словам, австралийская экономика еще пострадала не так сильно, как многие другие страны: ей удалось избежать "экономического варианта Армагеддона" благодаря тому, что вовремя введенный локдаун позволил ограничить рост случаев заражения коронавирусом, а наряду с ограничениями власти обеспечили меры материальной поддержки населения.
Напомним, в Австралии начали испытывать на людях новую вакцину от коронавируса, которую произвела американская фармацевтическая компания Новавах.
Также в Австралии был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на фоне смягчения карантина.
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