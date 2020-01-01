Экономика Австралии серьезно пострадала впервые за 29 лет

При этом в Минфине страны отмечают, что экономика Австралии еще пострадала не так сильно, как многие другие страны.

ВВП Австралии на за первые три месяца года сократился на 0,3%, и это произошло впервые за последние 29 лет. Об этом свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики (ABS), пишет kommersant.

Уровень потребления домохозяйств в квартале упал на 1,1%, и это первое падение этого показателя с декабря 2008 года и самое резкое сокращение за 34 года.

При этом за год экономика страны выросла всего на 1,4%, и это самый слабый показатель с сентября 2009 года.

По словам министра финансов Австралии Джоша Фрайденберга, рецессия была неизбежна из-за лесных пожаров и пандемии.

Также министр предупредил австралийцев, чтобы они были готовы к "предстоящим трудностям", поскольку результаты текущего квартала будут еще хуже.

При этом, по его словам, австралийская экономика еще пострадала не так сильно, как многие другие страны: ей удалось избежать "экономического варианта Армагеддона" благодаря тому, что вовремя введенный локдаун позволил ограничить рост случаев заражения коронавирусом, а наряду с ограничениями власти обеспечили меры материальной поддержки населения.

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