В Челябинске конфликт покупателя с кассиром закончился нокаутом

Мужчина в костюме железнодорожника и женских ботфортах на высоких каблуках устроил скандал в супермаркете.

В Челябинске мужчина в кителе с символикой РЖД и женских ботфортах поскандалил в магазине и получил удар в голову от охранника. Видео инцидента попало в сеть.

На записи видно, что мужчина оскорблял сотрудников магазина, а затем вступил в перепалку с охранниками. Его сопровождали к выходу, однако он продолжал спорить.

После того, как одиозный покупатель выбил из рук охранника какой-то предмет, ЧОПовец отвесил ему удар по лицу, в результате чего мужична упал на пол.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Как пишет издание МК-Урал, пострадавшего зовут Андрей и он работает проводником на железной дороге.

Отмечается, что мужчина не ограничился оскорблениями персонала и повредил витрину. Тогда сотрудники магазина вызвали охрану.

В отношении сотрудника ЧОПа, котрый ударил скандального покупателя, возбудили уголовное дело за превышение полномочий, а Андрея доставили в полицию.

В суде пострадавший рассказал, что забежал купить сигареты и очень торопился, а на кассе в магазине никого не было. Свой рассказ он сопровождал нецензурными выражениями, за что в итоге был приговорен к административному аресту на двое суток.

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