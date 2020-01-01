Трамп прошел ежегодный медосмотр

Медицинское обследование показало, что американский лидер "по-прежнему здоров", подчеркнули в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп прошел ежегодное медицинское обследование и результаты свидетельствуют о том, что он здоров. Об этом 3 июня сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Результаты ежегодного осмотра президента готовы к публикации. Полностью документ вскоре обнародуют. Если коротко, то президент по-прежнему здоров", - уточнила она.

Заявление лечащего врача Трампа Шона Конли появилось вскоре после завершения брифинга.

В документе указано, что третье за время президентства регулярное медицинское обследование Трамп проходил с ноября прошлого года по апрель нынешнего года в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Речь идет о нескольких визитах в медучреждение.

Конли также подтвердил, что Трамп закончил двухнедельный курс приема противомалярийного препарата гидроксихлорохин (плаквенил) в качестве профилактики коронавируса и никаких побочных эффектов от приема этого лекарства у него не зафиксировали.

Американский лидер продолжает регулярно проходить тесты на коронавирус и "к настоящему моменту все их результаты отрицательные", отметил врач.

"Данные говорят о том, что президент по-прежнему здоров", - подчеркнул Конли. Напомним, медицинское обследование лидеров США стало обычной практикой со времен президента Ричарда Никсона, который занимал пост в 1969-1974 годах.