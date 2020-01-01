Трамп прошел ежегодный медосмотр
Медицинское обследование показало, что американский лидер "по-прежнему здоров", подчеркнули в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп прошел ежегодное медицинское обследование и результаты свидетельствуют о том, что он здоров. Об этом 3 июня сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Результаты ежегодного осмотра президента готовы к публикации. Полностью документ вскоре обнародуют. Если коротко, то президент по-прежнему здоров", - уточнила она.
Заявление лечащего врача Трампа Шона Конли появилось вскоре после завершения брифинга.
В документе указано, что третье за время президентства регулярное медицинское обследование Трамп проходил с ноября прошлого года по апрель нынешнего года в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Речь идет о нескольких визитах в медучреждение.
Конли также подтвердил, что Трамп закончил двухнедельный курс приема противомалярийного препарата гидроксихлорохин (плаквенил) в качестве профилактики коронавируса и никаких побочных эффектов от приема этого лекарства у него не зафиксировали.
Американский лидер продолжает регулярно проходить тесты на коронавирус и "к настоящему моменту все их результаты отрицательные", отметил врач.
"Данные говорят о том, что президент по-прежнему здоров", - подчеркнул Конли.
Напомним, медицинское обследование лидеров США стало обычной практикой со времен президента Ричарда Никсона, который занимал пост в 1969-1974 годах.
В ходе таких обследований проверяются зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей, а также деятельность головного мозга.
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