Cмотрите фотогалерею В Афинах посольство США забросали "коктейлями Молотова"

В Афинах прошел марш протеста в связи со смертью темнокожего Джорджа Флойда в США, перерос в столкновения с полицией возле американского посольства в Греции. Об этом 3 июня сообщил телеканал EPT.

Отмечается, что большая часть мероприятия проходила мирно, однако в конце марша начались беспорядки.

Группа протестующих стала бросать в полицейских у посольства США камни, бутылки и "коктейли Молотова". В ответ правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны 12 человек.

В марше, по данным EPT, участвовали несколько тысяч представителей левых организаций, а также курды.

#Greece | Demonstrators hurled firebombs in a march towards the #US Embassy compound in #Athens on Wednesday in a protest over the death of #GeorgeFloyd in #Minneapolis. https://t.co/GQ4SxCYk7U pic.twitter.com/WhA7PLoRiI