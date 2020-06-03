В Афинах посольство США забросали "коктейлями Молотова"
В Афинах прошел марш протеста в связи со смертью темнокожего Джорджа Флойда в США, перерос в столкновения с полицией возле американского посольства в Греции. Об этом 3 июня сообщил телеканал EPT.
Отмечается, что большая часть мероприятия проходила мирно, однако в конце марша начались беспорядки.
Группа протестующих стала бросать в полицейских у посольства США камни, бутылки и "коктейли Молотова". В ответ правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны 12 человек.
В марше, по данным EPT, участвовали несколько тысяч представителей левых организаций, а также курды.
#Greece | Demonstrators hurled firebombs in a march towards the #US Embassy compound in #Athens on Wednesday in a protest over the death of #GeorgeFloyd in #Minneapolis. https://t.co/GQ4SxCYk7U pic.twitter.com/WhA7PLoRiI— Atlantide (@Atlantide4world) June 3, 2020
| Molotov cocktail thrown at #US embassy in #Athens during #GeorgeFloyd protests.pic.twitter.com/PP7VqZMZLq— EHA News (@eha_news) June 3, 2020
Напомним, в США проходят массовые акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания полицией.
В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.
Во многих штатах введен комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.
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