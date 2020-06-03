В Афинах посольство США забросали "коктейлями Молотова"

Марш против убийства в США темнокожего Джорджа Флойда, перерос в столкновения с грецкой полицией.

В Афинах прошел марш протеста в связи со смертью темнокожего Джорджа Флойда в США, перерос в столкновения с полицией возле американского посольства в Греции. Об этом 3 июня сообщил телеканал EPT.

Отмечается, что большая часть мероприятия проходила мирно, однако в конце марша начались беспорядки.

Группа протестующих стала бросать в полицейских у посольства США камни, бутылки и "коктейли Молотова". В ответ правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны 12 человек.

В марше, по данным EPT, участвовали несколько тысяч представителей левых организаций, а также курды.

Напомним, в США проходят массовые акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания полицией.

В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

Во многих штатах введен комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

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