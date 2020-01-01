Трамп заявил, что Байден много отдыхал и не занимался проблемой расизма

Бывший вице-президент и сенатор плохо относился к афроамериканскому населению и ничего для него не сделал, утверждает президент США.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его будущий соперник в борьбе за пост президента Джозеф Байден не предпринимал достаточных усилий для борьбы с расизмом на протяжении всей политической карьеры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV 3 июня.

"Он был тут (в Вашингтоне) на протяжении 43 лет, почему же он ничего не сделал? Я здесь всего три с половиной года, а он - 43, 44 года. Восемь лет он занимал пост вице-президента. Времени у него было достаточно", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Байден также был сенатором, а это "очень значимый пост, на котором при желании можно многого добиться".

"Он много времени отдыхал отдавал отдыху, отправил своего сына в Китай, где тот получил полтора миллиона долларов, отправил его в Украину, где ему платили по 83 тысячи долларов в месяц и три миллиона сразу или что-то в этом роде. Я бы сказал, что у него было достаточно времени, почему же он ничего не сделал?", - указал американский лидер.

По словам Трампа, Байден "не сделал ничего, за исключением тех вещей, которые были плохи для темнокожего населения".

"Байден очень плохо относился к афроамериканскому населению, он не знал его и не знает его сейчас", - утверждает президент США.

Ранее стало известно, что Байден намерен посетить похороны Джорджа Флойда , который погиб в ходе полицейского задержания и смерть которого вызвала массовые протесты в США.

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