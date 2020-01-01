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Трамп пока не намерен задействовать войска

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Американский лидер полагает, что ему не придется привлекать военных для подавления беспорядков в США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп считает, что привлекать армию для подавления протестов в стране не потребуется. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax TV 3 июня, сообщает Интерфакс.
 
"Это зависит (от ситуации). Не думаю, что нам придется это делать", - подчеркнул американский лидер.
 
При этом глава Пентагона Марк Эспер отменил решение о возвращении на место дислокации военнослужащих, отправленных в район вблизи Вашингтона.
 
Планы изменились после внутренних переговоров в Пентагоне и участия Эспера во встрече в Белом доме.
 
По данным СМИ, в столичный округ Колумбия прибыли примерно 1,3 тысячи военных для возможной помощи в поддержании порядка. По большей части они находились на базах вблизи Вашингтона.
 
В столицу страны и ее пригороды также были направлены примерно 1,7 тысячи бойцов Национальной гвардии США из штатов Индиана, Теннесси и Южная Каролина.
 
Ранее Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма и пригрозил ввести армию туда, где власти откажутся задействовать Нацвардию. Это вызвало жесткую критику со стороны общественности, СМИ, политиков и губернаторов. 
 
Кроме того, эту идею публично не поддержал министр обороны страны.
 
Напомним, по США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. 
 
В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

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Теги: США, беспорядки, протесты, армия, военные, войска, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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