Трамп пока не намерен задействовать войска

Американский лидер полагает, что ему не придется привлекать военных для подавления беспорядков в США.

Президент США Дональд Трамп считает, что привлекать армию для подавления протестов в стране не потребуется. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax TV 3 июня, сообщает Интерфакс

"Это зависит (от ситуации). Не думаю, что нам придется это делать", - подчеркнул американский лидер.

При этом глава Пентагона Марк Эспер отменил решение о возвращении на место дислокации военнослужащих, отправленных в район вблизи Вашингтона.

Планы изменились после внутренних переговоров в Пентагоне и участия Эспера во встрече в Белом доме.

По данным СМИ, в столичный округ Колумбия прибыли примерно 1,3 тысячи военных для возможной помощи в поддержании порядка. По большей части они находились на базах вблизи Вашингтона.

В столицу страны и ее пригороды также были направлены примерно 1,7 тысячи бойцов Национальной гвардии США из штатов Индиана, Теннесси и Южная Каролина.

Ранее Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма и пригрозил ввести армию туда, где власти откажутся задействовать Нацвардию. Это вызвало жесткую критику со стороны общественности, СМИ, политиков и губернаторов.

Кроме того, эту идею публично не поддержал министр обороны страны.

В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие

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