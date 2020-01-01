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США запретили полеты китайским авиакомпаниям

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Решение вступит в силу 16 июня. Меры, в частности, коснутся Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.
Самолеты Air China в аэропорту Пекина
Самолеты Air China в аэропорту Пекина
 
Американская администрация с 16 июня вводит запрет для китайских авиакомпаний на осуществление коммерческих пассажирских перевозок между США и Китаем. Об этом говорится в распоряжении Министерства транспорта США, распространенном 3 июня.
 
Запрет может вступит в силу и ранее 16 июня, если президент Дональд Трамп примет соответствующее решение.
 
Мера затронет семь авиакомпаний, среди которых Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.
 
Как пояснили в Минтрансе США, запрет вводится в связи с тем, что власти Китая не предоставили "американским авиаперевозчикам разрешение в полном объеме пользоваться их двусторонним правом на осуществление регулярных пассажирских рейсов в и из Китая", тогда как китайские компании могут продолжать авиаперевозки. 
 
При этом в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон готов будет пересмотреть свое решение в том случае, если китайские власти "скорректируют свои действия" для улучшения ситуации.

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Теги: США, Китай, авиаперелет, запрет, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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