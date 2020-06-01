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Папа Римский призвал американцев к прекращению насилия

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Глава Католической церкви осудил грех расизма и призвал народ США к национальному примирению.
Папа Римский обратился к американцам из-за волны протестов и насилия
Папа Римский обратился к американцам из-за волны протестов и насилия
vaticannews.va

Папа Римский Франциск в среду, 3 июня, призвал американцев к прекращению насилия и национальному примирению. С таким призывом понтифик обратился в связи с протестами в США, сообщает Радио Ватикана.

"Мы не можем мириться, закрывать глаза на любые проявления расизма и исключительности и претендовать на защиту сакральности каждой человеческой жизни. В то же время, следует признать, что насилие последних ночей имеет характер самоуничтожения и выстрела в самих себя. С насилием ничего не приобретается, но многое теряется", - отметил Франциск.

Он назвал смерть Джорджа Флойда трагедией, заявив, что молится за него и всех, кто "лишился жизни из-за греха расизма" и призвал всех молиться за национальное примирение и мир.

Напомним, в США проходят массовые акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания полицией. 

В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

Во многих штатах введен комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

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Теги: США, протесты, Папа Римский, католичество, насилие
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Источник: korrespondent.net

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