В США "украинца" Вечирко отпустили, не выдвинув обвинений

Правоохранители все еще пытаются разобраться, почему водитель на скорости въехал в толпу, но не исключают, что его вины в произошедшем нет.

В США водителя Богдана Вечирко, который на бензовозе врезался в толпу протестующих, освободили из-под заключения, не выдвинув обвинений. Однако, по данным правоохранителей, расследование продолжается. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Голос Америки.

Срок задержания Вечирко истек, однако ему не было выдвинуто обвинений, поэтому его отпустили.

35-летнего американца украинского происхождения арестовали по подозрению в совершении нападения и удерживали в тюрьме графства Геннепин.

В воскресенье вечером Вечирко, находясь за рулем пустого бензовоза, на большой скорости въехал в толпу протестующих, которые двигались в сторону скоростной автострады I-35W. Местные СМИ в Миннесоте сообщают, что он заранее сигналил протестующим, однако не уменьшал скорость. Протестующие успели убежать, и во время происшествия никто из них не пострадал. Когда водитель остановился, его грузовик окружили протестующие.

"На фотографиях заметно, что Вечирко избили. Его лицо и передняя часть тела имеют синяки и следы крови. Официально не подтверждено, кто это сделал. Перед заключением правоохранители отвезли водителя в больницу, у Вечирко диагностировали ранение, не угрожающие его жизни", - пишет издание.

Несмотря на то, что Вечирко отпустили, прокуроры могут выдвинуть обвинения позже, если найдут доказательства его виновности.

"Следователи сейчас в процессе сбора дополнительной информации и ответов, которые помогут принять решение по обвинению", - сообщили в офисе прокурора графства Геннепин.

Уполномоченный Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон заявил, что в начале расследования действия Вечирко выглядели как намеренные, но может оказаться, что это случилось не нарочно, добавил Харрингтон.

В украинской диаспоре штата Миннесота описывают Вечирко как "украинца, мирного христианина, хорошего семьянина, честного и порядочного человека". Также отмечается, что Богдан Вечирко воспитывался в семье евангельских христиан.

Напомним, 31 мая в Миннеаполисе дальнобойщик по имени Богдан Вечирко въехал в толпу митингующих на бензовозе. Также, по информации американских СМИ, парень не собирался въезжать в толпу людей и был раздосадован произошедшим, так как он планировал просто проехать в объезд из-за перекрытия дороги.

Позже СМИ перепутали американского водителя украинского происхождения с винницким тезкой, участником АТО. В свою очередь, посольство Украины в США заявило, что мужчина по имени Богдан Вечирко является гражданином США, а его этническое происхождение будет выясняться.

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