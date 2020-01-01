Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее разрывом отношений

Причиной резкого заявления стали листовки с осуждением политики Ким Чен Ына, которые с воздушных шаров сбрасывались над КНДР.

Северная Корея может аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Кореей о снижении напряженности на границе между странами из-за листовок против лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил его сестра, заместитель главы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сообщает в четверг, 4 июня, Deutsche welle.

Такое заявление последовало за активизацией отправки на территорию КНДР с помощью воздушных шаров из Южной Кореи пропагандистских листовок.

"Совершенно очевидно, что южнокорейским властям придется заплатить по высокой цене, если они позволят этой ситуации продолжаться", - говорится заявлении Ким Е Чжон, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Политик отметила, что если поток листовок не будет остановлен южнокорейскими властями, то Пхеньян может пойти также на такие шаги, как "разрыв соглашения Север-Юг в военной области, которое вряд ли имеет какую-либо ценность", а также прекращение работы совместного индустриального парка Кэсон и закрытие совместного отделения связи Север-Юг.

Отмечается, что за последние несколько недель с помощью воздушных шаров в северной части демилитаризованной зоны распространялись тысячи листовок против КНДР. В агитках осуждалась политика Ким Чен Ына, в частности его ядерные амбиции и подавление прав человека.

Напомним, в апреле 2018 года состоялась первая встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином, в ходе которой была подписана совместная декларация о мире , процветании и объединении Корейского полуострова.

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