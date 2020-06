В Китае мужчина устроил поножовщину в школе, десятки раненых

На юге Китая утром в четверг, 4 июня, вооруженный ножом мужчина набросился на учеников и сотрудников начальной школы. По меньшей мере 40 человек пострадали, сообщает Sina.

Отмечается, что нападавшего удалось задержать.

Атака на школу произошла в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Среди пострадавших есть дети, ранения получил также замдиректора учебного заведения.

В тяжелом состоянии находятся три человека, в том числе один ученик.

Прибывшая на место атаки полиция задержала нападавшего, а бригады скорой помощи госпитализировали раненых.

По информации правительства уезда Цанъу городского округа Учжоу, на детей и сотрудников школы напал 50-летний мужчина. В учебном заведении он работал охранником. Мотивы его поступка неизвестны.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypE pic.twitter.com/k8WAlZEgx6