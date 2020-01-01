Протестующих в США поддержал экс-президент Обама

Барак Обама поддержал мирные протесты против полицейского насилия по отношению к темнокожим американцам и призвал реформировать полицию.

Бывший президент США Барак Обама поддержал протесты в США и обратился к мэрам городов с призывом провести реформу правоохранительной системы. Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-конференции по теме в четверг, 4 июня.

"Последние недели были в чем-то трагическими, столь же тяжелыми, страшными и неопределенными, но они также были невероятной возможностью для людей пробудиться", - сказал Обама.

Президент добавил, что это пробуждение "дает возможность всем вместе бороться, менять Америку и заставлять ее реализовывать свои лучшие идеалы".

Кроме того, Обама напомнил, что США были основаны на протестах.

"Каждый шаг прогресса в этой стране, каждое расширение свободы, каждое выражение наших глубочайших идеалов были возможными благодаря усилиям, которые сделали статус-кво неудобным", - добавил президент.

Обама резюмировал, что все американцы должны быть благодарны людям, которые желают добиться изменений в мирный, дисциплинированный способ.

В свою очередь Трамп ранее назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма и пригрозил ввести армию туда, где власти откажутся задействовать Нацгвардию. Это вызвало жесткую критику со стороны общественности, СМИ, политиков и губернаторов.

Кроме того, эту идею публично не поддержал министр обороны страны.

В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

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