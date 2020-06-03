Огромный оползень снес в море дома в Норвегии
В море были снесены восемь домов мощным оползнем шириной более 600 метров и высотой более 120 метров.
В Норвегии на мысе Кракнесет большой оползень снес в море восемь домов. Об этом сообщает Forbes.
Ширина оползня составила более 600 метров. Сейсмическая активность в районе продолжалась несколько часов. Полиция начала спасательную операцию.
По суше добраться к месту инцидента не удалось, к спасательной операции были привлечены вертолеты. Эвакуирован местный житель, жертв нет.
Ранее сообщалось, что на Буковине оползень повредил дорогу.
Также Корреспондент писал, что в Хмельницкой области мужчина погиб при оползне коллектора.
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