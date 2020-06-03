Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Огромный оползень снес в море дома в Норвегии

Комментариев: 0
В море были снесены восемь домов мощным оползнем шириной более 600 метров и высотой более 120 метров.

В Норвегии на мысе Кракнесет большой оползень снес в море восемь домов. Об этом сообщает Forbes.

Ширина оползня составила более 600 метров. Сейсмическая активность в районе продолжалась несколько часов. Полиция начала спасательную операцию.

По суше добраться к месту инцидента не удалось, к спасательной операции были привлечены вертолеты. Эвакуирован местный житель, жертв нет.

 

 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, Норвегия, оползень, дома
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь