Огромный оползень снес в море дома в Норвегии

В море были снесены восемь домов мощным оползнем шириной более 600 метров и высотой более 120 метров.

В Норвегии на мысе Кракнесет большой оползень снес в море восемь домов. Об этом сообщает Forbes.

Ширина оползня составила более 600 метров. Сейсмическая активность в районе продолжалась несколько часов. Полиция начала спасательную операцию.

По суше добраться к месту инцидента не удалось, к спасательной операции были привлечены вертолеты. Эвакуирован местный житель, жертв нет.

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