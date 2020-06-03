Не прятался, а инспектировал - Трамп рассказал, что делал в бункере

Американский лидер назвал сообщения СМИ фальшивыми и заявил, что несколько раз в течение дня спускался в бункер, чтобы его осмотреть.

Дональд Трамп заявил, что не прятался в бункере

Президент США Дональд Трамп отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что он укрывался в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. По его словам, он проводил инспекцию убежища. Об этом в среду, 3 июня, сообщило Fox News Radio.

По словам Трампа, протесты под Белым домом, начались ночью, а он находился в бункере днем.

"Это были фальшивые сообщения. Я спустился туда днем, и я находился там в течение крошечного периода времени. И это было в большей мере для проверки. Я спускался два или три раза, все для осмотра", - сказал Трамп.

Президент США уточнил, что Секретная служба не видела необходимости перемещать его в подземный бункер во время вечерних протестов.

Трамп также рассказал, что доволен ситуацией в Вашингтоне после ввода в город солдат Национальной гвардии, сотрудников полиции и целого ряда спецслужб. Он подчеркнул, что такие действия необходимы в случае беспорядков.

Ранее американские СМИ сообщали, что сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома.

А Трамп рассказал, что наблюдал из Белого дома за противостоянием его охраны с протестующими.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet