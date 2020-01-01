В мире рекордный прирост инфицированных COVID-19

В мире зафиксировано свыше 6,5 млн случаев заболевания. Всего от коронавируса умерло свыше 386 тысяч человек.

За минувшие сутки в мире зарегистрирована 131 тысяча новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии, сообщает американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса в четверг, 4 июня.

Если сравнивать с предыдущими дня, то 2 июня было зафиксировано 112 тысяч новых случаев заболевания, а 1 июня – 99 тысяч новых случаев. До этого в среднем в день выявлялось около 90-100 тысяч новых случаев.

В целом по состоянию на утро 4 июня, в мире зафиксировано 6 513 301 случай заболевания. Всего от коронавируса умерло свыше 386 тысяч человек. Выздоровели – более 3 млн.

Напомним, 4 июня в Украине зафиксирован антирекорд – 588 заболевших за сутки. Накануне это число составляло 483, а днем ранее – 328. Также стало известно, что украинцы стали чаще умирать от коронавируса.

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