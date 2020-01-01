Погибший при задержании афроамериканец Флойд болел COVID-19

На момент смерти Джордж Флойд был заражен коронавирусом, однако причиной смерти была не инфекция.

Граффити в память о Джордже Флойде в Барселоне

В ходе вскрытия тела афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при жестоком задержании полицейским, было обнаружено, что умерший болел COVID-19. Об этом говорится в отчете управления судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота), передает Интерфакс со ссылкой на американскую прессу.

При этом в заключении подтверждается, что причиной смерти стало не заражение, а проблемы с сердцем - оно не выдержало, когда при задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации. Позднее его смерть была признана убийством.

Как известно, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией. Мужчина скончался после применения правоохранителями удушающего приема. Позже эксперты установили причину смерти Джорджа Флойда.

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