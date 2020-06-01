Армию Хафтара выбили из аэропорта Триполи

Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи в прошлом году, но в последнее время их теснят из захваченных территорий.

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о возврате контроля над аэропортом Триполи, который в прошлом году захватила армия маршала Халифы Хафтара.

"Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи", - приводит Al Jazeera слова представителя сил ПНС.

Libyan forces liberated Tripoli International Airport from militants of Warlord Khalifa Haftar backed by UAE, Egypt, France, Greece, pic.twitter.com/Ni8pLOccfs — kasimileri_ (@kasimileri_) June 3, 2020

Аэропорт не работает с 2014 года. В качестве международного аэропорта Триполи используется военный аэродром Митига.

Накануне правозащитники заявили, что Правительство национального согласия Ливии и армия Хафтара договорились возобновить переговоры. Стороны конфликта эту информацию не комментировали.

Напомним, 25 апреля маршал Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта.

В конце мая стало известно, что правительственные войска Ливии отбили стратегическую авиабазу Эль-Ватыя у армии Хафтара, после чего силы ЛНА отступили на ряде направлений.

Позже стало известно, что армия Хафтара потеряла еще две базы.

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