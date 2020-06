Армию Хафтара выбили из аэропорта Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о возврате контроля над аэропортом Триполи, который в прошлом году захватила армия маршала Халифы Хафтара.

"Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи", - приводит Al Jazeera слова представителя сил ПНС.

Libyan forces liberated Tripoli International Airport from militants of Warlord Khalifa Haftar backed by UAE, Egypt, France, Greece, pic.twitter.com/Ni8pLOccfs