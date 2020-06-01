Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Армию Хафтара выбили из аэропорта Триполи

Комментариев: 0
Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи в прошлом году, но в последнее время их теснят из захваченных территорий.

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о возврате контроля над аэропортом Триполи, который в прошлом году захватила армия маршала Халифы Хафтара.

"Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи", - приводит Al Jazeera слова представителя сил ПНС. 

Аэропорт не работает с 2014 года. В качестве международного аэропорта Триполи используется военный аэродром Митига.

Накануне правозащитники заявили, что Правительство национального согласия Ливии и армия Хафтара договорились возобновить переговоры. Стороны конфликта эту информацию не комментировали.

Напомним, 25 апреля маршал Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта.

В конце мая стало известно, что правительственные войска Ливии отбили стратегическую авиабазу Эль-Ватыя у армии Хафтара, после чего силы ЛНА отступили на ряде направлений.

Позже стало известно, что армия Хафтара потеряла еще две базы.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: аэропорт, Ливия, Триполи, Гражданская война в Ливии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь