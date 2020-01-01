Какой праздник 4 июня 2020: необычные факты, приметы, именинники

День коньяка и День объятий с кошками, День старых дев и Русалчин день – об этих и других интересных праздниках рассказываем в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний четвертый летний день 2020 года порадует вас сами разнообразными датами и событиями.

4 июня - 155-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 210 дней.

Какие праздники 4 июня

День машиниста грузоподъемного крана (День крановщика)

Международный день спойлеров. Праздник придуман в США. Спойлер от английского to spoil - "гадить", "отравлять", "портить". Преждевременно раскрытая важная информация, которая портит впечатление от художественного произведения, разрушая интригу. Пример самого известного спойлера: "А кстати, убийца садовник".

Международный день спойлеров. smosh.fandom.com

Международный день борьбы с кариесом зубов. От 80 до 90 % детей с молочными зубами, а также около 80 % подростков на момент окончания школы имеют кариес. А у 95-98 % взрослых зубы запломбированы после лечения кариеса.

Международный день невинных детей - жертв агрессии. Отмечается с 1983 года.

День флага Эстонии

День хозяйственных судов в Украине

День объятий с кошками в США

День объятий с кошками. Twitter

День коньяка в США

День старых дев в США

День поминовения в Кыргызстане

День государственных символов Казахстана

День независимости Тонга

День гражданского хакинга в США

День свободы и гражданских прав в Польше

День памяти жертв резни на площади Тяньаньмэнь в КНР. В 1989 году прошли акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине, главными участниками которых были студенты. Тяньаньмэнь войска с автоматами и танками открыли огонь по демонстрантам и тем, кто пытался блокировать продвижение военных на площадь. Оценки числа погибших варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч и тысяч раненых.

День банковского работника Молдовы

День оборонительных сил Финляндии

День национального единства Венгрии

Что произошло 4 июня

1716 - в Луизиану (Северная Америка) впервые привезли африканских рабов.

1800 - в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.

1817 - правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.

1917 - в Колумбийском университете (Нью-Йорк) впервые вручили Пулитцеровскую премию.

1925 - основан автомобильный концерн Крайслер.

1956 - госдепартамент США опубликовал "секретный" доклад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС "О культе личности и его последствиях".

1969 - в Израиле принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем. Однако, согласно формулировке закона, правильный момент для его ратификации определялся министром финансов, поэтому страна пользовалась лирами еще почти 11 лет, до февраля 1980 года.

1975 - Роллинг Стоунз стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.

1977 - опубликован проект Конституции СССР для всенародного обсуждения.

1988 - произошел взрыв на станции Арзамас Горьковской железной дороги во время подхода грузового поезда в 9:32. Погиб 91 человек, в том числе 17 детей, 1,5 тысячи человек пострадали. Взрывом и пожаром уничтожено 151 жилое строение. 823 семьи остались без крова. Причина взрыва - несоблюдение правил транспортировки промышленных взрывчатых веществ, применяющихся при геологоразведочных работах.

1989 - Подавление студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Кто родился 4 июня

1910 - Кристофер Кокерелл, британский инженер, изобретатель судна на воздушной подушке.

1975 - Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, обладательница Оскара и трех Золотых глобусов.

Какой сегодня праздник по церковному календарю

4 июня по церковному календарю День памяти святого Василиска Команского. Мученика Василиска, вместе с двумя другими святыми - Клеоником и Евтропием - подвергали гонениям за христианскую веру. Но, чтобы с ними ни делали, раны на святых чудом заживали, а к обещаниям несметных богатств за отречение от Иисуса Христа они оставались равнодушны. В конце концов, их казнили.

Какой народный праздник 4 июня

В народе День памяти святого Василиска Команского называется просто Василиск. Наши предки верили, что сегодня из любого куриного яйца могло родиться чудище Василиск, взгляд которого смертелен. Чтобы этого не произошло, накануне вечером или рано утром все яйца собирали и варили вкрутую.

Сегодня празднуют еще один важный народный праздник - Семик, который еще называется Русалчин Велик день или Троица умерших. Семик отмечается за три дня до Троицы, а Русалчиным днем называется за то, что сегодня провожали весну и проводили ритуал похорон русалок.

Русалчин Велик день. Facebook

На Семик также поминали "заложных покойников" - тех, кто умер не своей смертью и застрял между мирами живых и мертвых в вечных муках. Именно они, по поверьям, превращались в нечистую силу и становились лешими, упырями и русалками. А поминки на Семик должны были остановить это перевоплощение.

Сегодня Соловьиный день. Раньше обязательно ходили слушать пение соловья, считали, что "хорошее утро с песен птиц начинается". После уже спешили по своим делам. Со дня Василиска на ловлю соловьев и других певчих птиц выходили многочисленные охотники. Дороже всего ценились птицы, пойманные в лесу в Соловьиный день.

Соловьиный день. pixabay.com

Традиции и приметы

Сегодня опасно купаться в открытых водоемах, стирать вещи, мыться и вообще контактировать с водой - иначе накликаете беду на семью.

Молодые девушки сегодня впервые учатся гадать на суженого.

Могилы умерших не своей смертью, особенно самоубийц и утопленников, украшают сегодня венками и веточками березы.

По пению соловья на рассвете судят о погоде – если оно радостное, значит, будет тепло.

Именины

Сегодня ваших поздравлений ждут: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор и Яков.

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