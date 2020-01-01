Выбраны первые три космических туриста для полета на корабле SpaceX

Их имена объявят через месяц. Полет запланирован на вторую половину 2021 года и должен состояться в составе профессионального командира и трех туристов.

Для полета на МКС на корабле Маска выбрали первых туристов Bill Ingalls/NASA

Определены первые три туриста, которые полетят на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом заявил исполнительный директор фирмы Axiom Space Майкл Саффредини, передает CNBC в четверг, 4 июня.

При этом их имена объявят через месяц. Еще в марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС с экипажем в составе профессионального командира и трех туристов во второй половине 2021 года.

Теперь компания ведет переговоры с потенциальными туристами для последующих двух полетов, которые будут осуществляться раз в полгода.

Напомним, что ранее Crew Dragon состыковался с МКС. Полет Crew Dragon уже вошел в историю — впервые частная космическая компания использовала собственную разработку, чтобы доставить людей на орбиту.

Затем астронавты с корабля SpaceX взошли на борт МКС. Полет корабля к МКС длился почти 19 часов, на Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.

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