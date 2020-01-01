Выбраны первые три космических туриста для полета на корабле SpaceX
Определены первые три туриста, которые полетят на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом заявил исполнительный директор фирмы Axiom Space Майкл Саффредини, передает CNBC в четверг, 4 июня.
При этом их имена объявят через месяц. Еще в марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС с экипажем в составе профессионального командира и трех туристов во второй половине 2021 года.
Теперь компания ведет переговоры с потенциальными туристами для последующих двух полетов, которые будут осуществляться раз в полгода.
Напомним, что ранее Crew Dragon состыковался с МКС. Полет Crew Dragon уже вошел в историю — впервые частная космическая компания использовала собственную разработку, чтобы доставить людей на орбиту.
Затем астронавты с корабля SpaceX взошли на борт МКС. Полет корабля к МКС длился почти 19 часов, на Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.
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