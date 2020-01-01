Лукашенко назначил новое правительство

Новое правительство страны возглавил глава Госкомвоенпрома Роман Головченко. Экс-премьер решил заниматься бизнесом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 4 июня, назначил новое правительство страны, сообщает БЕЛТА.

Премьер-министром назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко.

Лукашенко заявил, что не имеет претензий к занимавшему пост главы правительства Сергею Румасу, но приветствует его желание заниматься бизнесом. "Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую", - сказал президент.

Он также назначил Николая Снопкова первым вице-премьером Беларуси.

Накануне Лукашенко отправил правительство в отставку.

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