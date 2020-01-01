Избиение трансгендера бунтующей толпой в США попало на видео

В американском городе Миннеаполис, где продолжаются массовые бунты из-за гибели Джорджа Флойда, около 30 афроамериканцев избили темнокожего трансгендера.

В Миннеаполисе, США, где продолжаются массовые беспорядки из-за гибели Джорджа Флойда от рук полицейских, около 30 афроамериканцев избили трансгендера. Видео опубликовано в Facebook.

Темнокожий трансгендер Иллиана Диор забежала в магазин, пытаясь спрятаться от толпы, желавшие разобраться с ней из-за некого инцидента на дороге.

В магазине в это время находилась большая толпа мародеров. Они вытащили ее из-за прилавка и принялись избивать.

Напомним, по США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

Ранее сообщалось, что протестующих в США поддержал экс-президент Обама.

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