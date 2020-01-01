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Lego приостановила рекламу игрушек с полицейскими

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Компания перестанет продвигать более 30 наборов игрушек из уважения к акции #BlackOutTuesday.
Lego приостановила рекламу игрушек с полицейскими
youtube.com

Компания Lego отказывается от рекламы наборов с фигурками полицейских, преступников, спецслужб, поисковых собак и другими игрушками подобной тематики. Об этом сообщает The Toybook.

Без рекламного продвижения окажутся более чем 30 строительных наборов, в состав которых входят фигурки и аксессуары полицейских, полицейский участок LEGO City, пожарная часть, полицейские собаки, патрульные авто, мобильный командный центр и другие.

В компании заявили, что с уважением относятся к акции #BlackOutTuesday и приостанавливают размещение соответствующего контента в социальных сетях “в ответ на трагические события в США».

Накануне сообщалось, что постаревший Эштон Катчер едва не заплакал на видео, комментируя протесты в Америке. Также сообщалось, что украинская журналистка заявила о нападении во время акций протеста в США.

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Теги: США, протесты, игрушки, реклама, Lego, акции протеста, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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