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В Гонконге будут наказывать за неуважение к китайскому гимну

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За неувашние к китайскому государственному символу будут карать крупным штрафом и продолжительным тюремным заключением.
Гонконг - специальный административный район КНР, один из ведущих финансовых центров мира
Гонконг - специальный административный район КНР, один из ведущих финансовых центров мира
zyalt.livejournal.com

В Гонконге в четверг, 4 июня, приняли закон, предусматривающий ответственность за неуважительное отношение к китайскому государственному гимну, сообщает ТАСС со ссылкой на местну радиостанцию.

Документ предусматривает, что оскорбительное отношение к официальному гимну КНР Марш добровольцев будет караться штрафом в размере до 50 тыс. гонконгских долларов ($6 450 и тюремным сроком до трех лет.

Ранее депутаты от оппозиционного лагеря неоднократно пытались препятствовать принятию этого правового акта. Один из таких политиков устроил скандальную выходку, разбрызгав в зале заседания пахучую жидкость с удобрениями. После этого дебаты пришлось прервать, а в комплекс явились сотрудники пожарной службы и полиции.

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Ранее сообщалось, что парламент Китая одобрил подготовку закона о Гонконге. Его напишут в Китае и без участия Законодательного совета Гонконга включат в аналог конституции КНР.

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Теги: Китай, закон, наказание, Гонконг, гимн
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Источник: korrespondent.net

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