В Германии прошли масштабные задержания из-за комментариев в соцсетях

Полиция задержала десятки людей из-за комментариев по делу убийства президента правительства Касселя Вальтера Любке.

В Германии прошла операция по задержанию десятков людей faz.net

Немецкие следователи в четверг, 4 июня, провели обыски и допросы десятков людей, подозреваемых в публикации в соцсетях сообщений, разжигающих ненависть, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Полиция в Гессене и в одиннадцати других федеральных землях обыскивала дома людей, которые размещали в интернете призывающие к ненависти комментарии в связи с убийством президента правительства Касселя Вальтера Любке.

Всего подозрение объявлено 40 подозреваемым, которые обвиняются в том, что они "сделали уголовно значимые заявления против Вальтера Любке, главным образом в различных социальных сетях", заявил генеральный прокурор.

Только гессенские власти расследуют пять мужчин и женщину в возрасте от 25 до 62 лет из района Верра-Мейснер,

Задержанных подозревают в том, что они призывают к совершению преступлений и клевете на память покойного.

Напомним, в Германии уже несколько лет действует закон, предусматривающий штрафы за фейки и агрессию в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали чеченцев по подозрению в организации теракта.

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