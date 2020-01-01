Коронавирус в Иране распространяется рекордными темпами

Майский рост заболеваемости еще больше ускорился в июне, превысив прежнее пиковое значение.

За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 3574 чел., что является рекордным показателем с начала распространения инфекции 19 февраля. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил спикер минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за сутки умерли 59 чел. с коронавирусом, всего летальных исходов с начала эпидемии в Иране – 8071. При этом было зафиксировано 164 270 случаев заражения. Выздоровели 127 485 человек.

Отметим, что 2 июня в Иране впервые за более чем два месяца число случаев заражения коронавирусом превысило 3000 в сутки. Предыдущий раз 30 марта было зафиксировано 3186 случаев.

При этом еще в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что в Иране коронавирус идет на спад. Впервые за более чем месяц количество выявленных случаев заражения было меньше тысячи.

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