В Иране рекордное суточное число случаев COVID-19
Иран выявил рекордное количество новых больных коронавирусом с начала пандемии - за сутки заболели около 3,6 тысячи человек. Об этом заявил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в четверг, 4 июня.
"За прошедшие сутки удалось выявить 3574 случая заражения коронавирусом. Всего - 164 270. Выздоровели 127 485 человек", - сказал Джаханпур в эфире IRINN.
Накануне скончались 59 пациентов с коронавирусом, всего жертв - 8071.
Напомним, что ранее коронавирус в Иране распространяется рекордными темпами. Майский рост заболеваемости еще больше ускорился в июне, превысив прежнее пиковое значение.
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