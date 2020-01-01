В Иране рекордное суточное число случаев COVID-19

Накануне было выявлено более 3,5 тысяч новых больных. Всего количество случаев в стране превысило 164 тысячи.

В Иране более 3,5 тысяч случаев коронавируса за сутки

Иран выявил рекордное количество новых больных коронавирусом с начала пандемии - за сутки заболели около 3,6 тысячи человек. Об этом заявил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в четверг, 4 июня.

"За прошедшие сутки удалось выявить 3574 случая заражения коронавирусом. Всего - 164 270. Выздоровели 127 485 человек", - сказал Джаханпур в эфире IRINN.

Накануне скончались 59 пациентов с коронавирусом, всего жертв - 8071.

Напомним, что ранее коронавирус в Иране распространяется рекордными темпами. Майский рост заболеваемости еще больше ускорился в июне, превысив прежнее пиковое значение.

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