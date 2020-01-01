В США замедляется рост безработицы
Число новых заявок продолжает медленно снижаться каждую неделю по мере ослабления карантинных ограничений.
С момента введения 15 марта карантинных ограничений из-за коронавируса по 30 мая число первичных заявок на получение пособий по безработице в США превысило 42 млн. Соответствующие данные в четверг, 4 июня, опубликовало министерство труда страны.
При этом за неделю с 24 по 30 мая количество обратившихся за выплатой пособия снизилось до 1,87 млн по сравнению с 2,1 млн неделей ранее. С 9 по 16 мая 2,4 млн американцев обратились за выплатами.
С 26 апреля по 2 мая подали соответствующие документы 3,16 млн граждан, с 19 по 25 апреля - 3,84 млн. Пик обращений пришелся на конец марта когда показатель достиг 6,9 млн человек.
На данный момент примерно 21,5 млн американцев продолжают получать пособие по безработице.
Напомним, США больше всех пострадали от пандемии коронавируса и введенных из-за нее карантинных ограничений.
С марта, когда в стране началась вспышка коронавируса, более 38 млн человек в США потеряли работу. Это самая существенная вспышка безработицы со времен Великой Депрессии.
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