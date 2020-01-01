Лукашенко заинтересовали деньги оппонента по выборам

Президент Беларуси упрекнул потенциальных кандидатов в том, что они скрывают некоторые факты из своей биографии.

Александр Лукашенко поддал критике потенциальных кандидатов в выборах президента Беларуси и заявил, что не отдаст им страну. Об этом сообщает Tut.by.

Во время совещания по кадровым вопросам Лукашенко раскритиковал самовыдвиженца Валерия Цепкало, а второго кандидата он фактически обвинил в мошенничестве.

"Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания ПриватЛизинг? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что у него складывается впечатление, что кандидаты идут на выборы, чтобы "перевернуть страну и дестабилизировать обстановку".

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