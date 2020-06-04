В Нью-Йорке копы получили огнестрельные и ножевые ранения

Два стража порядка получили огнестрельные ранения, один - ножевые. В целом протесты прошли мирно.

В Нью-Йорке в США в ходе протестов в ночь на четверг, 4 июня, ранения получили несколько сотрудников полиции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter отделения ФБР мегаполиса.

Отмечается, что в двух стражей порядка выстрелили, еще на одного напали с ножом.

Как говорится в документе, полицейские "подверглись трусливому нападению". Сотрудники ФБР проводят расследование.

В ночь на четверг протесты в Нью-Йорке были по большей части мирными. В них принимали участие тысячи человек, несмотря на введение комендантского часа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet