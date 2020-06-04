В Нью-Йорке копы получили огнестрельные и ножевые ранения
Два стража порядка получили огнестрельные ранения, один - ножевые. В целом протесты прошли мирно.
В Нью-Йорке в США в ходе протестов в ночь на четверг, 4 июня, ранения получили несколько сотрудников полиции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter отделения ФБР мегаполиса.
Отмечается, что в двух стражей порядка выстрелили, еще на одного напали с ножом.
Как говорится в документе, полицейские "подверглись трусливому нападению". Сотрудники ФБР проводят расследование.
В ночь на четверг протесты в Нью-Йорке были по большей части мирными. В них принимали участие тысячи человек, несмотря на введение комендантского часа.
Еще Корреспондент писал, что в стычках с полицией в США один правоохранитель был убит.
Как известно, протесты в ряде американских городов прокатились в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук копов.
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