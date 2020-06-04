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В Нью-Йорке копы получили огнестрельные и ножевые ранения

Комментариев: 2
Два стража порядка получили огнестрельные ранения, один - ножевые. В целом протесты прошли мирно.
Трое копов пострадали в ходе протестов
Трое копов пострадали в ходе протестов
Денис Самсебесказал Facebook
 
В Нью-Йорке в США в ходе протестов в ночь на четверг, 4 июня, ранения получили несколько сотрудников полиции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter отделения ФБР мегаполиса.
 
Отмечается, что в двух стражей порядка выстрелили, еще на одного напали с ножом.
 
Как говорится в документе, полицейские "подверглись трусливому нападению". Сотрудники ФБР проводят расследование.
 
В ночь на четверг протесты в Нью-Йорке были по большей части мирными. В них принимали участие тысячи человек, несмотря на введение комендантского часа.
 
Еще Корреспондент писал, что в стычках с полицией в США один правоохранитель был убит.
 
Как известно, протесты в ряде американских городов прокатились в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук копов.

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Теги: США, Нью-Йорк, протесты, полиция, нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МиxасьUA    04.06.2020, 18:58
Оценка:  -23
МиxасьUA
Снайперы справятся с копами там гораздо круче.Прецедентов в Соединенных Штатах Анархии предостаточно.
colavova    04.06.2020, 19:29
Оценка:  0
colavova
Антоша печеньки раздавать будет?
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