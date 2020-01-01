Гибель Флойда: петиция за наказание копов набрала рекордное число голосов

Петиция с просьбой уволить и наказать полицейских, причастных к смертельному задержанию Флойда, набрала за неделю более 15 миллионов подписей.

Петиция на всемирно известной платформе Change.org набрала рекордное количество голосов за наказание американских полицейских за смерть Джорджа Флойда при задержании. По состоянию на 4 июня она собрала уже более 15 миллионов подписей.

Она стала рекордной еще 30 мая, когда набрала 5,8 миллиона подписей.

Петиция была размещена 27 мая 15-летней жительницей штата Орегон по имени Келлен.

“Мы пытаемся привлечь внимание мэра (Миннеаполиса) Джейкоба Фрея и окружного прокурора Майка Фримена и попросить их чтобы они попросили уволить офицеров, вовлеченных в эту отвратительную ситуацию, и немедленно предъявить им обвинения”, - говорится в петиции.

Напомним, за гибель Флойда уволили четверых полицейских, им накануне предъявили обвинения.

Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени, а его коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао - в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Им грозит до 40 лет тюрьмы.

После гибели мужчины в США вспыхнули массовые протесты, перерастающие местами в беспорядки, вандализм и мародерство.

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