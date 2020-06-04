США намерены расширить санкции против Севпотока-2

Соавтор законопроекта утверждает, что документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.

В Сенате США появился законопроект о расширении санкций против российского газопровода Северного потока - 2. Об этом сообщил один из его соавторов, сенатор-республиканец Джон Баррассо, пишет РБК-Украина.

Документ усиливает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.

"Президент России Владимир Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда прояснит, что те, кто каким-либо образом вовлечен в строительство трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями", - отметил Барроссо.

Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.

Как писал Корреспондент, санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги.

В то же время в России озвучили ожидания на счет запуска Севпотока-2 . Там планируют начать пользоваться трубопроводом в конце 2020 начале 2021 года.

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