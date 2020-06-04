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США намерены расширить санкции против Севпотока-2

Комментариев: 2
Соавтор законопроекта утверждает, что документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.
В Сенате намерены расширить санкции
В Сенате намерены расширить санкции
thetoc.gr
 
В Сенате США появился законопроект о расширении санкций против российского газопровода Северного потока - 2. Об этом сообщил один из его соавторов, сенатор-республиканец Джон Баррассо, пишет РБК-Украина.
 
Документ усиливает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.
 
"Президент России Владимир Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда прояснит, что те, кто каким-либо образом вовлечен в строительство трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями", - отметил Барроссо.
 
Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.
 
Как писал Корреспондент, санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги. 
 
В то же время в России озвучили ожидания на счет запуска Севпотока-2. Там планируют начать пользоваться трубопроводом в конце 2020 начале 2021 года.

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Теги: Россия, Северный поток, санкции, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Makcим    04.06.2020, 22:52
Оценка:  +1
Makcим
А если достроят то смогут прокачивать свой газ только на 20%, такие антимонопольные условия стран через которые идёт труба.
ШоколадныйБоx    04.06.2020, 22:14
Оценка:  -25
ШоколадныйБоx
Со своим чёрным Майданом уже разобрались?)))))))))))))))
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