Меркель категорически отвергает поход на пятый срок

Ангела Меркель еще в 2017 году заявила, что больше не будет баллотироваться на пост главы правительства.

Меркель четыре срока была канцлером ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается идти на еще один срок пребывания на посту главы правительства. Об этом политик заявила в эфире программы телеканала ZDF.

"Нет. Действительно, нет", - ответила Меркель на вопрос ведущих, рассматривает ли она возможность пятого 4-летнего срока пребывания на посту канцлера.

Парламентские выборы в Германии запланированы на 2021 год.

Согласно опросам, большинство населения одобрительно относится к действиям коалиционного правительства Меркель в борьбе с коронавирусом.

Ранее Меркель, когда шла на 4-й срок в 2017 году, заявила, что больше не будет баллотироваться, и после завершения каденции не будет претендовать ни на какие политические должности.

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