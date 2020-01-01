Меркель поделилась планами на летний отпуск
Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена провести летний отпуск в 2020 году в Германии. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает телеканал ZDF.
"В Германии", - ответила Канцлер на соответствующий вопрос журналиста.
В то же время, где именно проведет свое свободное время, она уточнять не стала.
Также, Меркель добавила, что тяжело перенесла ограничения по самоизоляции в ходе пандемии коронавируса.
"Сказать людям, что у них не будет богослужения на Пасху, что они не могут ходить в театры, артисты не могут больше выступать, границы будут закрыты, не будет больше туристических поездок - это было самое сложное", - сказала она.
Кроме того, в ходе этого интервью, Меркель подтвердила информацию, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на два человека. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet