МВФ намерен одобрить программу помощи Украине
Совет директоров Международного валютного фонда планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 миллиардов долларов на заседании 9 июня. Об этом на брифинге в Вашингтоне, в четверг, 4 июня, сказал спикер МВФ Джерри Райс.
По его словам, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе и поздравила его с выполнением предварительных условий по этой программе.
"Я могу вам сказать, что они также обсудили, конечно же, влияние кризиса на украинский народ и экономику и то, как МВФ может помочь", - сказал Райс.
Также, он добавил, что обсуждения условий программы могут быть продолжены до окончательного решения Совета директоров МВФ, которое ожидается 9 июня.
Обнорадовать меморандум Украины с МВФ на сайте фонда планируют сразу же после одобрения программы.
Ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде запланировали заседание по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины на 9 июня.
Что именно требует МВФ ранее перечислил премьер Денис Шмыгаль. Но озвученные им условия отличаются от информации СМИ.
Как писал Корреспондент, МВФ отказал Украине в трехлетней программе, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. В Минфине говорят, что МВФ не открывает программу EFF ни для кого сейчас в связи с экономическим криизисом.
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