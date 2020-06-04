МВФ намерен одобрить программу помощи Украине

Основным предварительным условием одобрения программы было принятие закона, который сделает невозможным возвращение ПриватБанка Игорю Коломойскому.

Совет директоров Международного валютного фонда планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 миллиардов долларов на заседании 9 июня. Об этом на брифинге в Вашингтоне, в четверг, 4 июня, сказал спикер МВФ Джерри Райс.

По его словам, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе и поздравила его с выполнением предварительных условий по этой программе.

"Я могу вам сказать, что они также обсудили, конечно же, влияние кризиса на украинский народ и экономику и то, как МВФ может помочь", - сказал Райс.

Также, он добавил, что обсуждения условий программы могут быть продолжены до окончательного решения Совета директоров МВФ, которое ожидается 9 июня.

Обнорадовать меморандум Украины с МВФ на сайте фонда планируют сразу же после одобрения программы.

Ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде запланировали заседание по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины на 9 июня.

Что именно требует МВФ ранее перечислил премьер Денис Шмыгаль. Но озвученные им условия отличаются от информации СМИ.

Как писал Корреспондент, МВФ отказал Украине в трехлетней программе, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. В Минфине говорят, что МВФ не открывает программу EFF ни для кого сейчас в связи с экономическим криизисом.

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