Более сотни полицейских пострадали в Вашингтоне во время протестов

Беспорядки в Вашингтоне, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, начались в субботу и продолжались по вторник включительно.

В Вашингтоне в ходе протестных акций пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 из них госпитализированы, заявил генпрокурор США Уильям Барр. Об этом, в четверг, 4 июня, пишет National Post.

"С субботы до сегодняшнего дня получили ранения 114 сотрудников правоохранительных органов, в том числе федеральные агенты, и многие из них были ранены у Белого дома. Госпитализированы 22 сотрудника и большинство из них с серьезными травмами головы и сотрясением мозга", - сказал Барр на пресс-конференции.

По его словам, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда экстремистские группировки, такие как Антифа, а также участники других политических движений воспользовались ситуацией для разжигания социального конфликта.

Также Барр указал на "влияние иностранных агентов", которые сыграли определенную роль в беспорядках на улицах американских городов.

Ранее в Нью-Йорке в США в ходе протестов в ночь на четверг, 4 июня, ранения получили несколько сотрудников полиции.

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