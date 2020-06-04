Швеция изменила подход к тестированию

До недавнего времени тесты на коронавирусную инфекцию в Швеции делали только для тех пациентов, которые попадали в категорию “тяжелые”.

Власти Швеции приняли решение бесплатно тестировать на коронавирус всех, у кого выявлены симптомы заболевания, заявил министр финансов страны Пер Болунд. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает РИА Новости.

“С настоящего момента все люди с симптомами смогут бесплатно сдать тест на COVID-19. В случае позитивного результата начнется работа по отслеживанию контактов заразившегося. Все расходы берет на себя государство, независимо от того, входит человек в приоритетную группу или нет”, - заявил Болунд.

На бесплатное тестирование всех подозрительных случаев правительство Швеции выделило дополнительно 1 млрд крон (около 100 млн евро).

До сих пор бесплатно тестировали на коронавирус только медиков и пациентов в тяжелом состоянии. Позднее в приоритетный список внесли работников критически важных для общества отраслей, полицейских и пожарных.

Число смертей от COVID-19 в Швеции оказалось достаточно высоким - умерло более 4,5 тысячи человек. Количество выявленных случаев заражения превысило 40 тысяч, что для 10-миллионой Швеции является ощутимой потерей.

Значительное число умерших в Швеции составляют постояльцы домов престарелых - до недавних пор их практически никак не защищали от заражения коронавирусом, за исключением общих рекомендаций правительства к родственникам “разумно сократить общение”.

Ранее сообщалось, что отказ властей Швеции от введения карантина для предотвращения эпидемии коронавируса не был ошибочным решением.

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