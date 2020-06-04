Гейтс даст 100 миллионов долларов на распространение вакцины от COVID-19

Необходимо производить не менее двух млрд доз вакцины в год, чтобы уменьшить проблему инфицирования коронавирусом, считает миллиардер.

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды предоставил 100 миллионов долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса после ее разработки. О пожертвовании, сделанном в адрес некоммерческой организации, в четверг, 4 июня сообщает Bloomberg.

"Это позволит сделать все необходимое, чтобы после разработки вакцины все нуждающиеся получили к ней доступ", - цитирует бизнесмена издание.

Гейтс считает, что обеспечить бедные регионы вакциной можно с помощью инвестирования в строителство фабрик по всему миру и производство миллиардов доз вакцины.

"План состоит в том, чтобы построить несколько фабрик в Азии, также, в Северной и Южной Америках, несколько фабрик в Европе. И если они смогут производить до двух млрд доз в год, тогда проблема их распределения не будет сверхострой", - заявил миллиардер.

Также, издание сообщает, что Гейтс выделил 1,6 млрд долларов на деятельность альянса по иммунизации населения по всему миру.

Ранее Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к привычной жизни только после появления вакцины от коронавируса.

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