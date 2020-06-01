Самый большой флаг США разорвала молния
Самый большой национальный флаг США в американском штате Висконсин разорвало пополам после удара молнии. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает портал Heavy.
Издание сообщает, что в последние несколько дней ряд американских штатов переживают непогоду. Сильные грозы и ветер оставили 30 тысяч домов без электричества. В том числе пострадал и самый большой свободно развевающийся флаг страны.
The iconic Acuity Insurance flag in Sheboygan - the largest free-flying American flag in the country - has been torn in half after tonight's storms.— TMJ4 News (@tmj4) June 3, 2020
: Avdil Luma pic.twitter.com/89fUWlsF4d
Флаг Acuity Insurance размером 21 на 42,6 метра, весом 154 кг. Он развевался на высоте около 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии.
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