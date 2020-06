Самый большой флаг США разорвала молния

Самый большой национальный флаг США в американском штате Висконсин разорвало пополам после удара молнии. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает портал Heavy.

Издание сообщает, что в последние несколько дней ряд американских штатов переживают непогоду. Сильные грозы и ветер оставили 30 тысяч домов без электричества. В том числе пострадал и самый большой свободно развевающийся флаг страны.

The iconic Acuity Insurance flag in Sheboygan - the largest free-flying American flag in the country - has been torn in half after tonight's storms.



: Avdil Luma pic.twitter.com/89fUWlsF4d