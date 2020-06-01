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Самый большой флаг США разорвала молния

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Сильные грозы, ветер и дожди обрушились в последние дни сразу на несколько американских штатов.
Самый большой флаг США разорвался на две части от удара молнии
Самый большой флаг США разорвался на две части от удара молнии
twitter.com/smemzen/status

Самый большой национальный флаг США в американском штате Висконсин разорвало пополам после удара молнии. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает портал Heavy.

Издание сообщает, что в последние несколько дней ряд американских штатов переживают непогоду. Сильные грозы и ветер оставили 30 тысяч домов без электричества. В том числе пострадал и самый большой свободно развевающийся флаг страны.

Флаг Acuity Insurance размером 21 на 42,6 метра, весом 154 кг. Он развевался на высоте около 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии.

Президент США Дональд Трамп снова повторил сцену с обниманием американского флага на конференции Союза американских консерваторов. После двухчасовой речи он подошел к флагу на сцене и с довольным выражением лица обоими руками обнял его. После этого Трамп поцеловал его и только потом покинул зал.

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Теги: США, молния, флаг, непогода
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Источник: korrespondent.net

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