Самый большой флаг США разорвала молния

Сильные грозы, ветер и дожди обрушились в последние дни сразу на несколько американских штатов.

Самый большой флаг США разорвался на две части от удара молнии twitter.com/smemzen/status

Самый большой национальный флаг США в американском штате Висконсин разорвало пополам после удара молнии. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает портал Heavy.

Издание сообщает, что в последние несколько дней ряд американских штатов переживают непогоду. Сильные грозы и ветер оставили 30 тысяч домов без электричества. В том числе пострадал и самый большой свободно развевающийся флаг страны.

The iconic Acuity Insurance flag in Sheboygan - the largest free-flying American flag in the country - has been torn in half after tonight's storms.



: Avdil Luma pic.twitter.com/89fUWlsF4d — TMJ4 News (@tmj4) June 3, 2020

Флаг Acuity Insurance размером 21 на 42,6 метра, весом 154 кг. Он развевался на высоте около 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии.

Президент США Дональд Трамп снова повторил сцену с обниманием американского флага на конференции Союза американских консерваторов. После двухчасовой речи он подошел к флагу на сцене и с довольным выражением лица обоими руками обнял его. После этого Трамп поцеловал его и только потом покинул зал.

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