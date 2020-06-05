Женщина на прогулке встретила загадочное лысое существо

Животное вело себя дружелюбно, забралось под автомобиль женщины и позволило себя сфотографировать.

Жительница английского района Калдердейл, графство Уэст-Йоркшир, прогуливаясь с собакой встретила загадочное лысое животное. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает Daily Star.

Издание пишет, что припарковав свою машину Трейси Лоу собиралась пойти гулять с собакой. В этот момент она увидела странное лысое существо розового цвета. Оно вело себя дружелюбно и даже забралось под машину Лоу.

“Оно залезло под мою машину и просидело там десять минут, как будто хотело поехать со мной домой. Затем, возможно, что-то напугало его, и оно убежало в кусты”, - рассказала британка.

Она добавила, что собака отреагировала на зверька не очень-то дружелюбно - животное начало лаять.

Предполагается, что это был страдающий алопецией домашний хорек. Стоит заметить, что у хорьков это заболевание достаточно распространено. Оно не смертельное, однако зверек из-за него лысеет.

Ранее жительница Нью-Йорка Лия Деннисон во время прогулки по пляжу обнаружила необычное существо с длинным хвостом, покрытым шипами, и наростами на теле. Американка не смогла определить, кто это, и выложила кадры с необычным животным в сеть.

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