Женщина на прогулке встретила загадочное лысое существо
Жительница английского района Калдердейл, графство Уэст-Йоркшир, прогуливаясь с собакой встретила загадочное лысое животное. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает Daily Star.
Издание пишет, что припарковав свою машину Трейси Лоу собиралась пойти гулять с собакой. В этот момент она увидела странное лысое существо розового цвета. Оно вело себя дружелюбно и даже забралось под машину Лоу.
“Оно залезло под мою машину и просидело там десять минут, как будто хотело поехать со мной домой. Затем, возможно, что-то напугало его, и оно убежало в кусты”, - рассказала британка.
Она добавила, что собака отреагировала на зверька не очень-то дружелюбно - животное начало лаять.
Предполагается, что это был страдающий алопецией домашний хорек. Стоит заметить, что у хорьков это заболевание достаточно распространено. Оно не смертельное, однако зверек из-за него лысеет.
Ранее жительница Нью-Йорка Лия Деннисон во время прогулки по пляжу обнаружила необычное существо с длинным хвостом, покрытым шипами, и наростами на теле. Американка не смогла определить, кто это, и выложила кадры с необычным животным в сеть.
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