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Девочку до смерти искусали шершни

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Рой шершней напал на детей, которые играли возле куста, где позднее нашли крупное гнездо шершней.
В Малайзии шершни убили восьмилетнюю девочку
В Малайзии шершни убили восьмилетнюю девочку
The Sun

Восьмилетняя девочка умерла от укусов шершней в Малайзии, застряв в ограде. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает The Sun.

Сообщается, что девочка играла вместе с трехлетним братом и другими детьми возле дома, когда на детей напал рой шершней. Ее друзья успели убежать, но девочка не смогла, так как застряла. Шершни укусили ребенка 65 раз.

Брат девочки весь в укусах прибежал к матери и рассказал о случившемся. Женщина забрала дочь и отвезла обоих детей в больницу. Однако врачи не смогли помочь девочке: той же ночью она умерла. По словам медиков, причиной смерти стал отказ внутренних органов в результате действия яда шершней.

Ранее тысячи гусениц вынудили жительницу Таиланда покинуть собственный дом.

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Теги: насекомые, Малайзия, убийство, девочка, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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