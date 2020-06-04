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Мэра Нью-Йорка пытались выгнать с митинга в память об убитом Флойде

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На митинге в память об убитом полицейским в Миннеаполисе Джордже Флойда собрались несколько тысяч человек.

В Нью-Йорке на митинге в память об убитом полицейским в Миннеаполисе Джордже Флойде собравшиеся потребовали ухода с митинга мэра города Билла де Блазио, который захотел выступить перед собравшимися. Об этом, в четверг, 4 июня, сообшает ТАСС

Сообщается, что организатор мероприятия обратился к митингующим с просьбой "принять с уважением" градоначальника, однако, как только он закончил говорить и Де Блазио начал идти к микрофону, толпа потребовала его ухода со сцены.

В то же время митингующие выслушали жену мэра - афроамериканку Чирлейн Маккрэй. Она призвала толпу к спокойствию. После этого Ди Блазио смог выступить. В частности, он пообещал изменения в нью-йоркской полиции.

"Джордж Флойд погиб не зря. Мы должны добиться масштабных изменений в этом городе и этой стране", - сказал он. "В этом городе мы не ограничимся словами, мы будем вносить изменения, изменения в полиции Нью-Йорка, изменения, которые вы сами сможете увидеть", - пообещал Ди Блазио.

Напомним, за гибель Флойда уволили четверых полицейских, им накануне предъявили обвинения.

Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени, а его коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао - в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Им грозит до 40 лет тюрьмы.

После гибели мужчины в США вспыхнули массовые протесты, перерастающие местами в беспорядки, вандализм и мародерство.

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Теги: США, митинг, Нью-Йорк, протесты, де Блазио
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Источник: korrespondent.net

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