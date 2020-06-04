Мэра Нью-Йорка пытались выгнать с митинга в память об убитом Флойде
В Нью-Йорке на митинге в память об убитом полицейским в Миннеаполисе Джордже Флойде собравшиеся потребовали ухода с митинга мэра города Билла де Блазио, который захотел выступить перед собравшимися. Об этом, в четверг, 4 июня, сообшает ТАСС.
Сообщается, что организатор мероприятия обратился к митингующим с просьбой "принять с уважением" градоначальника, однако, как только он закончил говорить и Де Блазио начал идти к микрофону, толпа потребовала его ухода со сцены.
“Let us welcome, with respect, the mayor of New York City, Bill de Blasio.”— Dan Linden (@DanLinden) June 4, 2020
Crowd answers with loud boos at Brooklyn vigil for George Floyd. https://t.co/sRjzb8ejYu pic.twitter.com/nrNbNBa4Rl
В то же время митингующие выслушали жену мэра - афроамериканку Чирлейн Маккрэй. Она призвала толпу к спокойствию. После этого Ди Блазио смог выступить. В частности, он пообещал изменения в нью-йоркской полиции.
"Джордж Флойд погиб не зря. Мы должны добиться масштабных изменений в этом городе и этой стране", - сказал он. "В этом городе мы не ограничимся словами, мы будем вносить изменения, изменения в полиции Нью-Йорка, изменения, которые вы сами сможете увидеть", - пообещал Ди Блазио.
Напомним, за гибель Флойда уволили четверых полицейских, им накануне предъявили обвинения.
Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени, а его коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао - в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Им грозит до 40 лет тюрьмы.
После гибели мужчины в США вспыхнули массовые протесты, перерастающие местами в беспорядки, вандализм и мародерство.
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