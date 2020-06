Мэра Нью-Йорка пытались выгнать с митинга в память об убитом Флойде

В Нью-Йорке на митинге в память об убитом полицейским в Миннеаполисе Джордже Флойде собравшиеся потребовали ухода с митинга мэра города Билла де Блазио, который захотел выступить перед собравшимися. Об этом, в четверг, 4 июня, сообшает ТАСС.

Сообщается, что организатор мероприятия обратился к митингующим с просьбой "принять с уважением" градоначальника, однако, как только он закончил говорить и Де Блазио начал идти к микрофону, толпа потребовала его ухода со сцены.

“Let us welcome, with respect, the mayor of New York City, Bill de Blasio.”



Crowd answers with loud boos at Brooklyn vigil for George Floyd. https://t.co/sRjzb8ejYu pic.twitter.com/nrNbNBa4Rl