Мэра Нью-Йорка пытались выгнать с митинга в память об убитом Флойде

На митинге в память об убитом полицейским в Миннеаполисе Джордже Флойда собрались несколько тысяч человек.

В Нью-Йорке на митинге в память об убитом полицейским в Миннеаполисе Джордже Флойде собравшиеся потребовали ухода с митинга мэра города Билла де Блазио, который захотел выступить перед собравшимися. Об этом, в четверг, 4 июня, сообшает ТАСС.

Сообщается, что организатор мероприятия обратился к митингующим с просьбой "принять с уважением" градоначальника, однако, как только он закончил говорить и Де Блазио начал идти к микрофону, толпа потребовала его ухода со сцены.

“Let us welcome, with respect, the mayor of New York City, Bill de Blasio.”



Crowd answers with loud boos at Brooklyn vigil for George Floyd. https://t.co/sRjzb8ejYu pic.twitter.com/nrNbNBa4Rl — Dan Linden (@DanLinden) June 4, 2020

В то же время митингующие выслушали жену мэра - афроамериканку Чирлейн Маккрэй. Она призвала толпу к спокойствию. После этого Ди Блазио смог выступить. В частности, он пообещал изменения в нью-йоркской полиции.

"Джордж Флойд погиб не зря. Мы должны добиться масштабных изменений в этом городе и этой стране", - сказал он. "В этом городе мы не ограничимся словами, мы будем вносить изменения, изменения в полиции Нью-Йорка, изменения, которые вы сами сможете увидеть", - пообещал Ди Блазио.

Напомним, за гибель Флойда уволили четверых полицейских, им накануне предъявили обвинения.

Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени, а его коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао - в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Им грозит до 40 лет тюрьмы.

После гибели мужчины в США вспыхнули массовые протесты, перерастающие местами в беспорядки, вандализм и мародерство.

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