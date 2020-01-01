Google сообщает о попытках хакерских атак на штабы Трампа и Байдена

Штаб Байдена атаковали из Китая, а Трампа - из Ирана. У хакеров может быть связь с властями своих стран.

В Google выявили попытки хакеров взять под контроль компьютерные системы предвыборных штабов американского президента Дональда Трампа и его будущего главного конкурента Джозефа Байдена. Об этом вечером в четверг, 3 июня, сообщил глава отдела Google по кибербезопасности Шейн Хантли в Twitter.

По его словам, хакерские атаки на штаб Байдена проводились из Китая, а Трампа - из Ирана. По словам Хантли, у хакеров может быть связь с властями своих стран.

Сейчас в Google утверждают, что нет никаких признаков того, что хакеры добились успеха. Однако Хантли дал некоторые рекомендации избирательным штабам о том, как действовать в таких ситуациях.

"Если вы работаете над кампанией в этом цикле выборов, ваши личные учетные записи могут быть взломаны. Используйте лучшую защиту, которую только сможете. Двухфакторная аутентификация или повышенная защита действительно могут изменить ситуацию", - отметил он и добавил, что Google сообщил об атаках хакеров пользователей, которых они могли касаться, а также сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали волну кибератак на сайты госучреждений. За неделю Госспецсвязь зафиксировали 12 кибератак.

Также сообщалось, что в Европарламенте выявили масштабную утечку данных. В открытый доступ попала конфиденциальная информация и пароли, отметил вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet