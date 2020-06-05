В Новой Зеландии две недели не фиксируют новых случаев COVID-19

На данный момент в стране есть лишь один активный случай заражения коронавирусом, однако пациент не нуждается в госпитализации.

В Новой Зеландии уже 14 дней не выявляют новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает Xinhua со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что за все время пандемии новым коронавирусом заболели 1154 жителя Новой Зеландии. Болезнь унесла 22 жизни. Сейчас в стране известно лишь об одном активном случае COVID-19, но больной человек не нуждается в госпитализации.

В течение минувших суток лаборатории по всей островной стране провели 2813 тестов на COVID-19. В целом же с начала пандемии 288 987 новозеландцев сдали анализы на новый коронавирус.

Ожидается, что на следующей неделе правительство отменит большинство ограничений на работу предприятий, введенных три месяца назад. Без изменений останется лишь строгий контроль за пересечением границ.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии выписали из больниц всех пациентов с COVID-19.

Напомним, в Европе Черногория стала первой, и пока единственной страной, которая официально заявила о победе над COVID-19.

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