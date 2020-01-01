Гейтс прокомментировал вероятность чипирования людей через вакцины

Американский миллиардер прокомментировал теорию заговора, в соответствии с которой он, якобы, намеревается чипировать людей через вакцину от коронавируса.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал обвинения в намерении чипировать человечество через вакцины от коронавирусной инфекции.В интервью Business Insider в четверг, 4 июня, миллиардер отрицает теории заговора с его участием.

Гейтс заявил, что он никогда не имел никакого отношения к микрочипам.

"Это достаточно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", - сказал Билл Гейтс.

Он также выразил обеспокоенность тем, что даже при изобретении вакцины анти-вакцинные настроения могут затруднить приобретение коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции, которая уже унесла жизни многих тысяч человек по всему миру. Билл Гейтс призвал властей после разработки эффективно и безопасной вакцины, в первую очередь, распространить ее в государства, в которых слабо развита система здравоохранения.

Как известно, Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что основатель американской корпорации якобы строит планы по чипированию населения планеты. По мнению тех, кто верит в эту теорию, Гейтс собирается вводить людям чипы через вакцину от коронавируса. Проведенный иностранными исследователями опрос показал, что так в США считают около 45% избирателей-республиканцев и менее 20% демократов. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил крупную сумму на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса.

Чипы в вакцине. Билл Гейтс стал "создателем" COVID

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