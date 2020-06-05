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В США попрощались с погибшим Джорджем Флойдом, мэр плакал у гроба

Комментариев: 2
Минута молчания длилась восемь минут и 46 секунд, именно столько времени во время задержания продержал колено на шее Флойда полицейский.

В Миннеаполисе, США, провели церемонию прощания с погибшим афроамериканцем Джорджем Флойдом после задержания его полицейскими. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Прощание прошло в актовом зале Северного центрального университета. На церемонии присутствовали члены семьи Флойда и знаменитости.

В частности, проститься пришли губернатор Миннесоты Тим Уолз, сенатор Миннесоты и экс-претендент в кандидаты на выборы президента США от Демократической партии Эми Клобушар.

Присутствующие почтили память Флойда молчанием, длившимся 8 минут 46 секунд. Именно столько времени полицейский сдавливал коленом шею мужчины.

Попрощаться с Флойдом люди смогут еще в родном для Флойда городе Северной Каролине, а также в Техасе, где он будет похоронен.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать слез у гроба погибшего.

Напомним, по США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе 27 мая афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

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Теги: США, Похороны, видео, Миннесота, прощание, беспорядки в США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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trgvm1    05.06.2020, 11:05
Оценка:  +1
trgvm1
а когда негры грабят и насилуют белых почему они не становяться на колени твари чорножопые
Huper!    05.06.2020, 11:22
Оценка:  0
Huper!
Иди агитируй лучше за обнуление сроков путина, ты не туда зашел
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