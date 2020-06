В США попрощались с погибшим Джорджем Флойдом, мэр плакал у гроба

В Миннеаполисе, США, провели церемонию прощания с погибшим афроамериканцем Джорджем Флойдом после задержания его полицейскими. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Прощание прошло в актовом зале Северного центрального университета. На церемонии присутствовали члены семьи Флойда и знаменитости.

В частности, проститься пришли губернатор Миннесоты Тим Уолз, сенатор Миннесоты и экс-претендент в кандидаты на выборы президента США от Демократической партии Эми Клобушар.

Присутствующие почтили память Флойда молчанием, длившимся 8 минут 46 секунд. Именно столько времени полицейский сдавливал коленом шею мужчины.

Попрощаться с Флойдом люди смогут еще в родном для Флойда городе Северной Каролине, а также в Техасе, где он будет похоронен.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать слез у гроба погибшего.

The body of #georgefloyd carried out of today’s memorial. The moment, the scene, unreal. #GeorgeFloydMemorial pic.twitter.com/Xet7rfwD1x