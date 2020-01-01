В Австралии выявили крупную сеть педофилов

Задержанных обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, производстве и распространении детской порнографии.

Полиция Австралии накрыла одну из крупнейших сетей педофилов в стране. Уже арестованы девять ее участников, сообщает австралийское отделение британской газеты The Daily Mail в пятницу, 5 июня.

Отмечается, что семь подозреваемых были задержаны в штате Новый Южный Уэльс. Их обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, производстве и распространении детской порнографии. Их жертвами предположительно стали восемь мальчиков возрастом от 4 до 7 лет, некоторые из них были их родственниками.

Задержанные делились записями своих преступлений с сообществом, созданным в Darknet. По данным полиции, в результате было предъявлено 40 обвинений, а из опасных условий были изъяты 14 детей.

Это крупнейшая сеть сексуальной эксплуатации, обнаруженная за все последнее время, – приводит издание слова помощника комиссара федеральной полиции Лесы Гейл.

Расследование продолжается. Полицейские пытаются выяснить личность еще ряда жертв, заснятых на видео.

Ранее во Франции обнаружили 250 жертв хирурга-педофила. Врач Жоэль ле Скуарнек одвергал детей сексуальному насилию с 1991 по 2014 год.

Маколей Калкин рассказал об отношениях с Майклом Джексоном

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet