Какие праздники 5 июня 2020: приметы, День ангела

Всемирный день охраны окружающей среды, Праздник солнечных зайчиков и День кетчупа – сегодня, 5 июня, каждый найдет себе праздник по душе. Об этих датах, об именинниках и приметах – в материале Korrespondent.net.

Последний рабочий день, 5 июня, первой летней недели радует нас самыми разнообразными событиями и необычными праздниками.

5 июня - 156-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 209 дней.

Какие праздники 5 мая

Всемирный день охраны окружающей среды. С начала празднования в 1972 году, жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран и социальных секторов приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом

Всемирный день против видовой дискриминации

Пряничный день в США

Пряничный день. pixabay.com

Праздник солнечных зайчиков

День портных в США

День отца в Дании

День кетчупа в США

День посадки деревьев в Новой Зеландии

День посадки деревьев. union.travel

День освобождения Сейшельских Островов

День монгольфьера в США. Монгольфьер - тепловой аэростат с оболочкой, наполняемой подогретым воздухом. Название получил по фамилии изобретателей братьев Монгольфье - Жозеф-Мишеля и Жак-Этьенна. Первый полет совершил в городе Аннонэ 5 июня 1783 года.

День Конституции Дании

День президента Экваториальной Гвинеи

День мелиоратора в Азербайджане

День резиновых уточек в ванной

День резиновых уточек в ванной. pixabay.com

Какие события произошли в этот день, 5 июня

754 - толпой немецких язычников убит английский христианский проповедник, один из крестителей Германии Бонифаций, ставший одним из самых почитаемых христианских святых.

1224 - основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.

1783 - французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат (воздушный шар).

1873 - под нажимом Англии закрыт Занзибарский рынок рабов, самый большой в мире.

1897 - В Петербурге начато строительство крейсера Аврора.

Крейсер Аврора. modamix.net

1940 - В США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

1945 - военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Разделение Берлина на оккупационные зоны.

1947 - госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название План Маршалла.

1957 - Исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер предлагает проверять атлетов на допинг.

1965 - Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы 76-летней Анне Ахматовой.

1966 - третий в истории выход человека в открытый космос (американский астронавт Юджин Сернан).

Выход человека в открытый космос. aze.az

1977 - в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

1981 - учеными американского Центра по контролю заболеваний был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека.

Кто родился 5 июня

1718 - Томас Чиппендейл, английский мебельщик, создатель уникальной мебели стиля рококо.

1907 - Рудольф Пайерлс, английский физик, один из создателей американской атомной бомбы.

1941 - Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино.

Какой 5 июня народный праздник

В народе День обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского называется Левон Огуречник, или Леонтий Конопляник.

Левон Огуречник - последний день, когда еще можно успеть высадить овощные культуры. Дальше тянуть некуда, а посев после 5 июня не принесет плодов.

Сажают овощи на рассвете, вдалеке от посторонних глаз, чтобы не сглазили. А половину урожая от высаженных сегодня огурцов обязательно пускают на засол в дар Левону Огуречнику.

Именины 5 июня 2020 года

Сегодня именины: у Афанасия, Евфросиньи, Леонтия, Марии и Михаила.

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