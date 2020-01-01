Какие праздники 5 июня 2020: приметы, День ангела
Последний рабочий день, 5 июня, первой летней недели радует нас самыми разнообразными событиями и необычными праздниками.
5 июня - 156-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 209 дней.
Какие праздники 5 мая
- Всемирный день охраны окружающей среды. С начала празднования в 1972 году, жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран и социальных секторов приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды.
- Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом
- Всемирный день против видовой дискриминации
- Пряничный день в США
- Праздник солнечных зайчиков
- День портных в США
- День отца в Дании
- День кетчупа в США
- День посадки деревьев в Новой Зеландии
- День освобождения Сейшельских Островов
- День монгольфьера в США. Монгольфьер - тепловой аэростат с оболочкой, наполняемой подогретым воздухом. Название получил по фамилии изобретателей братьев Монгольфье - Жозеф-Мишеля и Жак-Этьенна. Первый полет совершил в городе Аннонэ 5 июня 1783 года.
- День Конституции Дании
- День президента Экваториальной Гвинеи
- День мелиоратора в Азербайджане
- День резиновых уточек в ванной
Какие события произошли в этот день, 5 июня
- 754 - толпой немецких язычников убит английский христианский проповедник, один из крестителей Германии Бонифаций, ставший одним из самых почитаемых христианских святых.
- 1224 - основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.
- 1783 - французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат (воздушный шар).
- 1873 - под нажимом Англии закрыт Занзибарский рынок рабов, самый большой в мире.
- 1897 - В Петербурге начато строительство крейсера Аврора.
- 1940 - В США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.
- 1945 - военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Разделение Берлина на оккупационные зоны.
- 1947 - госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название План Маршалла.
- 1957 - Исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер предлагает проверять атлетов на допинг.
- 1965 - Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы 76-летней Анне Ахматовой.
- 1966 - третий в истории выход человека в открытый космос (американский астронавт Юджин Сернан).
- 1977 - в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.
- 1981 - учеными американского Центра по контролю заболеваний был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека.
Кто родился 5 июня
- 1718 - Томас Чиппендейл, английский мебельщик, создатель уникальной мебели стиля рококо.
- 1907 - Рудольф Пайерлс, английский физик, один из создателей американской атомной бомбы.
- 1941 - Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино.
Какой 5 июня народный праздник
В народе День обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского называется Левон Огуречник, или Леонтий Конопляник.
Левон Огуречник - последний день, когда еще можно успеть высадить овощные культуры. Дальше тянуть некуда, а посев после 5 июня не принесет плодов.
Сажают овощи на рассвете, вдалеке от посторонних глаз, чтобы не сглазили. А половину урожая от высаженных сегодня огурцов обязательно пускают на засол в дар Левону Огуречнику.
Именины 5 июня 2020 года
Сегодня именины: у Афанасия, Евфросиньи, Леонтия, Марии и Михаила.
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