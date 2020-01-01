Иранское судно затонуло у берегов Ирака

Корабль под названием "Бехбехан" с грузом керамики и строительных материалов затонул в морском канале Хор Абдалла.

Иранское грузовое судно затонуло в территориальных водах Ирака, минимум один человек погиб. Об этом сообщило агентство IRNA в пятницу, 5 июня.

Указано, что инцидент произошле еще во вторник. Грузовое судно под названием "Бехбехан" отчалило из иранского порта Хорремшахр и отправилось в иракский портовый город Умм-Каср. На его борту находились сотни тонн керамики и строительных материалов. Корабль по неизвестным причинам затонул в морском канале Хор Абдалла.

Отмечается, что экипаж судна состоял из семи человек, один из которых погиб, четверых удалось спасти. Еще двое пропали без вести – один гражданин Ирана и один гражданин Индии.

В данный момент Иран планирует присоединиться к операции иракских спасателей по поиску пропавших моряков.

Ранее в Иране во время учений эсминец Jamaran по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль в Оманском заливе. Тогда погибли 19 человек и еще 15 пострадали.

Также сообщалось, что патрульный корабль ВМС Венесуэлы ушел под воду после того, как попытался протаранить круизный лайнер.

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