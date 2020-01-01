Пожилому мужчине в США полиция разбила голову. 18+

Появилось видео жестокого обращения полицейских с пожилым мужчиной, принимающим участие в протестах в США.

Пожилой американец попал в больницу после того, как его жестко толкнули полицейские в американском городе Буффало. Видео инцидента опубликовал канал WBFO в YouTube.

На кадрах ролика видно, как мужчину толкает один из полицейских. Мужчина не был вооружен и не вел себя агрессивно.

Пожилой мужчина падает, из уха у него течет кровь. Полицейские двигаются дальше.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия!

Напомним, в США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе 27 мая афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

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