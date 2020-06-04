COVID-19: Бразилия по числу жертв опередила Италию

С начала пандемии в Бразилии выявлено почти 616 тысяч заболевших, из них 275 тысяч уже выздоровели.

В Бразилии третий день подряд фиксируют рекордное число жертв пандемии коронавируса COVID-19. За минувшие сутки, 4 июня, скончались 1479 человек, сообщает телеканал Globo.

Всего от коронавируса в Бразилии скончался 34 021 пациент. По этому показателю страна опередила Италию (33 689) и вышла на третье место в мире, уступая лишь США и Великобритании.

С начала пандемии в Бразилии выявлено почти 616 тысяч заболевших, из них 275 тысяч выздоровели.

Согласно данным подсчетов статистического сайта Worldometer, Бразилия вышла на второе место по сложности ситуации с COVID-19. Первое место в списке занимают США.

Напомним, что ранее в мире сменился лидер по заболеваемости COVID-19. Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом – свыше 31 тысячи новых инфицированных.

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