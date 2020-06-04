Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

COVID-19: Бразилия по числу жертв опередила Италию

Комментариев: 0
С начала пандемии в Бразилии выявлено почти 616 тысяч заболевших, из них 275 тысяч уже выздоровели.
Индейцам Амазонии рассказывают о важности носить маски
Индейцам Амазонии рассказывают о важности носить маски

В Бразилии третий день подряд фиксируют рекордное число жертв пандемии коронавируса COVID-19. За минувшие сутки, 4 июня, скончались 1479 человек, сообщает телеканал Globo.

Всего от коронавируса в Бразилии скончался 34 021 пациент. По этому показателю страна опередила Италию (33 689) и вышла на третье место в мире, уступая лишь США и Великобритании.

С начала пандемии в Бразилии выявлено почти 616 тысяч заболевших, из них 275 тысяч выздоровели.

Согласно данным подсчетов статистического сайта Worldometer, Бразилия вышла на второе место по сложности ситуации с COVID-19. Первое место в списке занимают США.

Напомним, что ранее в мире сменился лидер по заболеваемости COVID-19. Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом – свыше 31 тысячи новых инфицированных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бразилия, эпидемия, жертвы, пандемия, смертность, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь